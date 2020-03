Sul lavoro combatte le dipendenze, in privato si fa di cocaina

SION - Si può essere un membro di spicco della sezione vallesana di Dipendenze Svizzera e allo stesso tempo un cocainomane. Un dirigente di "Addiction Valais" - come riferisce Le Nouvelliste - è stato condannato per violazione della Legge federale sugli stupefacenti. All'uomo è stata inflitta una multa di 300 franchi. Nel maggio 2019, ha comprato e consumato cocaina a Sion e Saint-Léonard.

Secondo la Fondazione che combatte i problemi legati al consumo di sostanze psicoattive, o i comportamenti che possono generare una dipendenza, l'uomo non è più alle proprie... dipendenze a seguito di una non meglio precisata «ristrutturazione». La sua partenza non avrebbe quindi alcun legame l'affare giudiziario.

«I nostri dipendenti si impegnano a non far uso di droghe. Questo comportamento è semplicemente inaccettabile e non possiamo tollerarlo. È incompatibile con i nostri valori», ha reagito la Fondazione. Contattato dal quotidiano vallesano, l'ex dirigente non ha voluto esprimersi.