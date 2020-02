L'inverno rientra dalla porta sul retro

BERNA - L'inizio di settimana è stato caratterizzato da un tempo più che mite, ma già da mercoledì è previsto un ritorno del freddo e della neve. Tuttavia, l'intermezzo invernale in arrivo si preannuncia breve.

Lunedì è stato il giorno più soleggiato e caldo di questa settimana. Il pomeriggio primaverile ha proposto temperature massime fino a 15-20 gradi in tutto il Paese. Addirittura da record in alcune località ticinesi, dove sono state misurate temperature superiori ai 20 gradi. Il valore più alto è stato raggiunto a Biasca, dove si sono fatti misurare 24,6 gradi.

Nella seconda metà della settimana l'inverno farà però il suo ritorno. Rispetto a lunedì è previsto un calo di temperatura di circa 15 gradi, e mercoledì e giovedì la neve potrebbe giungere fino in pianura. «A causa delle temperature più fredde, i fiocchi potranno cadere anche durante la giornata» ha confermato Reto Scherrer di Meteonews. Ci sarà anche un vento forte, e non saranno da escludere delle piogge e del nevischio. Non sarà insomma tempo per organizzare delle passeggiate in montagna.

In ogni caso, in pianura non dovrebbe formarsi nessuna coltre bianca. «A basse quote le temperature saranno ancora troppo miti per poter far attecchire la neve» ha aggiunto Scherrer. D'altra parte, sulle Alpi ci sarà una «discreta quantità» di neve fresca.

L'apparizione invernale sarà comunque breve. Già da venerdì è previsto che le temperature saliranno nuovamente in modo significativo, e il sabato si potranno trovare un'altra volta valori che raggiungeranno le due cifre.