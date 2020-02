Lötschberg chiuso per infiltrazioni d'acqua

GOPPENSTEIN - La galleria di base del Lötschberg rimane chiusa questa mattina a causa di un'infiltrazione d'acqua registrata ieri. I treni tra Spiez (BE) e Briga (VS) saranno deviati attraverso il tunnel in quota tra Kandersteg (BE) e Goppenstein (VS).

Una portavoce della compagnia ferroviaria BLS ha detto a Keystone-ATS che il motivo dell'infiltrazione di acqua non è chiaro ed è ancora oggetto di indagine.

I treni Intercity tra Spiez e Briga sono soppressi, ma sulla tratta circolano treni navetta, anche se i viaggiatori dovranno prevedere fino a un'ora di tempo in più rispetto all'orario indicato. Gli Eurocity attraverseranno anche loro la galleria in quota, ma non si fermeranno a Visp (VS). Questa misura non riguarda i Regioexpress.

Alla stazione di carico di Kandersteg (BE) bisogna inoltre prevedere circa 90 minuti di attesa almeno fino a mezzogiorno, poiché i collegamenti sono previsti una volta all'ora invece che ogni 30 minuti.