RAPPERSWIL-JONA - I fan e i passanti in genere non hanno alcuna possibilità di vedere nulla. Da Natale, dei pannelli neri bloccano la vista sulla nuova villa di Federer, in costruzione sulle rive del lago di Zurigo. E se i residenti sono impazienti di accogliere il loro nuovo vicino, si stanno già lamentando degli ingorghi di visitatori curiosi giunti per spiare l'avanzamento dei lavori.

«Ci sono ingorghi ogni sera davanti alla villa», riferisce a 20 Minuten uno di questi. La star del tennis mondiale si trasferirà con sua moglie e i quattro figli in una casa costruita su un terreno di 18.000 metri quadrati. La costruzione di una tubatura dell'acqua è stata completata il 12 novembre. Attualmente, i lavoratori stanno gettando le fondamenta per la futura villa. Il complesso comprenderà diversi edifici di uno o due piani.

Il valore del terreno comprato dal basilese, con accesso diretto alla baia di Kempraten, è stimato in circa 40-50 milioni di franchi. La famiglia Federer intende anche ripulirlo. Il lavoro sulla conduttura dell'acqua ha rivelato che è contaminato da rifiuti di mattoni e muratura.

Circa sessanta operai sono impiegati sul cantiere. La costruzione dovrebbe essere completata nel 2021. Non è ancora noto quando Roger Federer si trasferirà lì.