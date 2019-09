A cosa sta lavorando Google in Svizzera?

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Utilizzi i servizi di Google? Sì, principalmente il motore di ricerca Sì, uso anche servizi quali Youtube, Gmail o Android No, non uso nulla di ciò che offre Google [{"keyQ":"q_kuiw5j"}] Vota Risultati Utilizzi i servizi di Google? Sì, principalmente il motore di ricerca 28% (72 voti) 28% Sì, uso anche servizi quali Youtube, Gmail o Android 70% (179 voti) 70% No, non uso nulla di ciò che offre Google 2% (6 voti) 2% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1390925,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"870512","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_kuiw5j":{"a":{"a_qjywrs":"Sì, principalmente il motore di ricerca","a_1xlvud":"Sì, uso anche servizi quali Youtube, Gmail o Android","a_02vz5u":"No, non uso nulla di ciò che offre Google"},"q":"Utilizzi i servizi di Google?","t":"0"}}}

ZURIGO - In occasione del 15 ° anniversario di Google Svizzera, l'azienda ha aperto la sua nuova sede all'Europaallee (uno degli sviluppi urbani sul lato sud-ovest della Stazione Centrale di Zurigo). Ma a cosa sta lavorando l'azienda che su suolo confederato conta poco meno di 4000 impiegati?

Trovare lavoro con il motore di ricerca - Da ieri, le persone in cerca di lavoro in Svizzera ricevono informazioni sui lavori pubblicizzati direttamente tramite Google, senza dover fare clic sui collegamenti ai singoli siti. Google collabora con vari portali di lavoro svizzeri.

Guida FFS - Google collabora con le FFS a un'app che consente agli utenti di ottenere informazioni sui collegamenti dei trasporti pubblici tramite la realtà aumentata (AR). Per fare ciò si sfrutta la fotocamera del cellulare. Il dispositivo aggiorna continuamente l'immagine con le informazioni sull'orario e le indicazioni per le fermate.

Da circa un mese è possibile testare l'app AR in tutta la Svizzera. La funzione dovrebbe essere integrata nella normale app FFS.

Traduzione di immagini - Gli ingegneri svizzeri di Google lavorano sulla possibilità di usare Google Translate per tradurre altre lingue a partire dal testo scritto, inquadrandolo semplicemente con la fotocamera. Ciò dovrebbe aiutare con i segnali stradali o i menù dei ristoranti all'estero. La funzionalità AR è ben lungi dal funzionare correttamente, ma gli utenti possono già testarla.

Macchine per l'apprendimento - Gli ingegneri di Google Cloud lavorano da molto tempo con l'apprendimento automatico. Ora vogliono rendere la tecnologia disponibile ad altre aziende. Ad esempio, gli algoritmi dovrebbero essere in grado di stimare il danno in caso di incidente d'auto. La tecnologia, secondo gli ingegneri di Zurigo, è pronta, ma ha bisogno di partner.

Soldi per Youtuber - Il team responsabile degli introiti degli Youtuber si trova a Zurigo. Ad esempio, garantisce che le partnership funzionino senza intoppi e controlla gli algoritmi che impediscono la copia di video o dei loro contenuti da parte di terzi. Quest'estate Google ha introdotto un sistema a più livelli: i fruitori di video possono pagare per accedere a contenuti esclusivi.

Sicurezza e privacy - Come fa Google a sapere che il tentativo di accesso dal Brasile è sospetto? I dipendenti che lavorano a Zurigo sono responsabili dei sistemi che rilevano attività anomale. Inoltre, i team di Zurigo stanno lavorando per offrire agli utenti più opzioni in termini di protezione dei dati. Una nuova funzionalità è la possibilità di eliminare periodicamente i dati raccolti.