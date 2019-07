Attenzione al correttore automatico, rischia di rovinarvi le vacanze

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Ti è già capitato di sbagliare a inserire i dati durante una prenotazione? Sì e ho dovuto comprarne uno nuovo Sì, ma il problema è stato risolto gratuitamente No, non mi è mai successo [{"keyQ":"q_x4aflc"}] Vota Risultati Ti è già capitato di sbagliare a inserire i dati durante una prenotazione? Sì e ho dovuto comprarne uno nuovo 8% (36 voti) 8% Sì, ma il problema è stato risolto gratuitamente 14% (66 voti) 14% No, non mi è mai successo 78% (372 voti) 78% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1382015,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"842778","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_x4aflc":{"a":{"a_ybtcw2":"Sì e ho dovuto comprarne uno nuovo","a_89xpkk":"Sì, ma il problema è stato risolto gratuitamente","a_8omwyd":"No, non mi è mai successo"},"q":"Ti è già capitato di sbagliare a inserire i dati durante una prenotazione?","t":"0"}}}

SAN GALLO - La prenotazione delle vacanze ha causato molti problemi a una famiglia di San Gallo, che aveva acquistato un viaggio a Lloret de Mar tramite il sito del tour operator TUI. Come riporta la SRF, durante la prenotazione si è tuttavia verificato un problema: il correttore automatico ha cambiato il nome della figlia, Andrina, in Adrian.

L'errore è passato inosservato per qualche tempo. Solo alcune settimane dopo l'acquisto, la famiglia ha scoperto il nome sbagliato sulla conferma della prenotazione. Immediatamente hanno preso contatto con TUI, il quale ha però detto che non si poteva fare nulla. La figlia avrebbe dovuto acquistare un nuovo biglietto, che sarebbe costato 416 franchi.

Il cambiamento non può essere fatto - La famiglia non poteva crederci. «Si tratta di un sacco di soldi», ha detto la madre a SRF. Ma anche Swiss conferma che un tale problema non è facile da risolvere. Le modifiche nel nome che figura su un biglietto aereo possono essere fatte solo se non vengono cambiate più di due lettere.

Nel caso di Andrina, in confronto ad Adrian, c'è una "n" di troppo e l'ordine due lettere è sbagliato ("na" al posto di "an"). Complessivamente si arriva così a più di due cambiamenti. Questa regola viene applicata in modo rigoroso perché si desidera impedire che i biglietti vengano rivenduti a terzi, dopo l'acquisto, a un prezzo più alto. Il fatto che Adrian e Andrina abbiano la stessa data di nascita e lo stesso cognome non cambia le cose.

Tutto è bene quel che finisce bene - Per la famiglia di San Gallo, la vicenda ha comunque avuto un lieto fine. Swiss si è mostrata accomodante e ha rimborsato il prezzo del biglietto che era già stato acquistato. Quindi ha emesso un nuovo biglietto, con il nome giusto.

Swiss consiglia di verificare sempre i dati prima di prenotare. Tuttavia, in caso di errore, è possibile annullare un biglietto gratuitamente entro 24 ore.