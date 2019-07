Quando al supermercato c’è chi ruba e chi seleziona…

ZURIGO - P.L. (*), intenta a fare la spesa alla Migros di Erlenbach (ZH), è rimasta scioccata: «Un cliente ha preso alcune fragole e delle ciliegie dalle confezioni e le ha mangiate in negozio». «Le confezioni “alleggerite” qualcuno poi comunque le acquisterà. Non è giusto, nemmeno a livello igienico».

Un altro caso è quello verificatosi nel reparto frutta di un’altra filiale Migros, dove è stato visto un uomo che, con molta tranquillità, ha selezionato attentamente le fragole da varie confezioni per crearsi la propria - prima di recarsi alla cassa - composta da frutta più che perfetta. Nel contempo, in una filiale Coop K.S. (*) ha notato un anziano «mangiare e mettersi in tasca alcuni cioccolatini Lindor».

Episodi, questi, che non accadono soltanto presso Migros e Coop, ma anche presso Aldi, afferma il portavoce Philippe Vetterli: «In passato è accaduto che alcuni prodotti alimentari - come frutta o verdura - siano stati assaggiati». Aldi, in ogni caso, «si riserva il diritto di denunciare casi gravi alla polizia: come, ad esempio, quando clienti consumano delle intere pagnotte di pane all’interno del supermercato». D’altra parte, sottolinea la portavoce di Coop Rebecca Veiga, «se un prodotto viene consumato all’interno del negozio ma non pagato, si tratta di un furto»

(*) nomi noti alla redazione.