Intossicazione alimentare, le reclute potranno lasciare l’ospedale oggi

LINDEN - Stanno meglio i militari della scuola reclute di Jassbach, nel canton Berna, colpiti dall’intossicazione alimentare di cui abbiamo riferito ieri sera. Il portavoce dell’esercito Daniel Reist ha riferito che 35 militari sono già rientrati nelle truppe in mattinata e che 15 potranno tornare in caserma verso mezzogiorno. Segno dunque che l’intossicazione non deve essere stata fortissima altrimenti il rientro dei militi non sarebbe stato possibile già oggi. I sintomi che avevano riscontrato ieri erano quelli legati a un generale stato di malessere, accompagnato da diarrea e vomito. Visto il repentino rientro in caserma si esclude pertanto che possa essersi trattato di norovirus, l’agente patogeno responsabile della diarrea.

Dalla caserma arrivano tuttavia diverse segnalazioni di militari che accusa la qualità del cibo. Uno di loro ha riferito al Blick che a mezzogiorno è stato servito del pollo freddo, la cui qualità lasciava qualche dubbio.

Il portavoce dell’esercito Daniel Reist ha dichiarato al portale svizzero tedesco che in mattinata l’Ispettorato alimentare dell'esercito cercherà di capire se la causa sia da attribuire effettivamente ad una intossicazione alimentare. E ha poi ammesso: "Non escludo che potrebbe essere stato il pollo, ma ci sono molte altre possibili cause da prendere in considerazione".