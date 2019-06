Troppi powerbank nel bagaglio aereo

ZURIGO - Sono molti gli oggetti pericolosi che non possono essere trasportati nel bagaglio aereo che viene caricato in stiva. E tra questi si contano anche le batterie. Batterie che tuttavia finiscono sempre più spesso in valigia, come scrive oggi la NZZ am Sonntag. «Si tratta di un trend mondiale» afferma Urs Holderegger, portavoce dell’Ufficio federale dell’aviazione civile interpellato dal domenicale.

Soprattutto da quando negli scorsi anni alcune batterie presenti all’interno di determinati dispositivi hanno preso fuoco, sono state introdotte norme più severe per il loro trasporto in aereo. Eppure non è raro che tali oggetti vengano messi nella valigia registrata. Nel 2018 all'aeroporto di Zurigo ne sono state trovate 45’000. Le batterie - lo spiega Jasmin Bodmer, portavoce dello scalo - rappresentano due terzi degli oggetti pericolosi rilevati nel bagaglio. «E constatiamo un aumento, in particolare per quanto riguarda le batterie al litio come powerbank o batterie sostitutive».

Si tratta di un problema anche per la compagnia aerea Swiss, come dice la portavoce Karin Müller contattata dal domenicale. Si parla di giocattoli di nuova generazione che dispongono di batterie. Ma anche del bagaglio stesso, le cosiddette smart bag che hanno una batteria integrata per essere localizzate via gps. Valigie, queste, che per questioni di sicurezza sono state vietate da numerose compagnie aeree.