Salvato dal casco, la sua storia fa il giro del mondo

MORGES - Ventuno costole, quattro vertebre, due scapole e una clavicola rotta, un doppio pneumotorace ed un orecchio parzialmente strappato. È questo il pesante bilancio medico di Nicolas Hemmer, sfortunato protagonista di un incidente in bicicletta avvenuto lo scorso 1° maggio nelle vicinanze di Morges. «Grazie al mio casco però sono ancora vivo».

Un casco che nell’impatto è stato letteralmente spaccato in due parti. «Quando me l’hanno mostrato ero ancora ricoverato in cure intense. Ma ho ho subito capito che avrei dovuto fare qualcosa per sensibilizzare gli altri. La prevenzione è la mia vita», ha raccontato l’ex pompiere.

Detto. Fatto. La sua storia è stata infatti letta quasi 1,4 milioni di volte sui social network. «L’hanno mostrata anche nelle scuole in Quebec e in Guadalupa», si rallegra il trentenne che stenta a credere di aver raggiunto così tante persone. «È incredibile! Ho ricevuto migliaia di messaggi di sostegno da tutto il mondo».

L’appassionato di ciclismo ne avrà ancora per una decina di giorni, dopodiché potrà nuovamente muoversi con maggiore libertà. Il suo temperamento lo ha aiutato a recuperare più rapidamente del previsto. Ma le battaglie non sono ancora concluse. Lo attendono lunghe settimane di riabilitazione e tutto il filone legale che seguirà una volta conclusa l’inchiesta. Nel frattempo, Nicolas si prepara a trascorrere un’estate più tranquilla rispetto a quelle passate. Con il suo casco “ricordo” che troneggia nel salotto di casa. «È per ricordarmi quanto gli sono riconoscente e di come la vita sia appesa ad un filo».

Nicolas Hemmer