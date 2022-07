Leclerc out mentre era in testa: «Non posso fare questi errori»

Si è trattato di un brutto errore da parte del pilota monegasco della Ferrari il quale - finito in testacoda - ha di fatto sprecato un'ottima occasione per vincere un'altra gara. «Non posso fare questi errori, sono inaccettabili da parte di un pilota che gareggia ad alto livello», sono state le sue parole in conferenza stampa. «Se alla fine perderò il titolo per 32 punti, il campionato l'ho perso io tra qui e Imola. Non centra niente l'affidabilità, dopo l'impatto non funzionava più la retromarcia e non sono riuscito a rientrare. Spingiamo tutti, non è una scusa».