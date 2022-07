Fontana-Jacoma si difendono a Misano

Per gara 2 di domenica, Fontana è stato invece all'opera nel secondo stint, subentrando a Jacoma che era scattato dalla 24esima casella, in base al suo riferimento cronometrico in Q2. Lo specialista di vetture Porsche era salito 19esimo quando ha ceduto il testimone al compagno con 33'20 restanti, e da quel momento Alex ha fatto valere il suo ritmo per salire al 13esimo posto assoluto, quinto fra gli equipaggi Pro-Am. Purtroppo a poche curve dal termine lo svizzero è incappato in una foratura, ma è stato comunque capace di raggiungere l’arrivo come ottavo di categoria. Questo ha permesso a Fontana e Jacoma di confermarsi in seconda posizione nella graduatoria Pro-Am, con 79 lunghezze.