Marquez costretto a fermarsi (di nuovo)

BARCELLONA - Non c'è pace per Marc Marquez! Il campione di Cervera, vittima domenica di una caduta spaventosa, è costretto nuovamente a fermarsi a tempo indeterminato. Una nuova mazzata, dunque, per il pilota della Honda e per tutti i suoi tifosi.

Lo spagnolo - costretto ad alzare bandiera bianca in Indonesia proprio a causa del capitombolo - ha infatti annunciato su Twitter di soffrire nuovamente per diplopia (sdoppiamento della vista), già riscontrata in passato. «Durante il viaggio di ritorno in Spagna ho iniziato ad avvertire problemi alla vista. Il medico Sánchez Dalmau mi ha confermato che si tratta nuovamente di diplopia. Fortunatamente è meno grave di quella dello scorso anno. Ma ora ho bisogno di riposare e di attendere come si evolverà».

Per il momento si è deciso di puntare su una cura conservativa, come indicato dal Dottor Dalmau: «Si tratta di un nuovo episodio di diplopia causato da una recidiva della paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore rispetto a quello avvenuto nell’infortunio del novembre 2021. Dopo questo esame, è stato inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con test medici periodici. La prossima settimana Marc Marquez si sottoporrà a un nuovo controllo».

keystone-sda.ch / STF (Achmad Ibrahim)