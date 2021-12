Fine delle polemiche: la Mercedes ritira il ricorso

ABU DHABI - Tramite un comunicato stampa la Mercedes ha fatto sapere che non proseguirà la sua lotta dopo l'epilogo pazzesco dell'ultimo Gran Premio stagionale, corso domenica ad Abu Dhabi. A questo punto Max Verstappen può ufficialmente considerarsi campione del mondo. Senza se e senza ma.

Le Frecce d'Argento avevano presentato due reclami al termine della gara, entrambi respinti dalla FIA dopo alcune ore di consultazione. In seguito a ciò il team di Toto Wolff sembrava orientato ad andare fino in fondo, desideroso di far chiarezza dopo che la FIA - secondo la Mercedes - avrebbe applicato le regole in maniera alquanto discutibile.

«Abbiamo presentato ricorso nell'interesse della giustizia sportiva e accogliamo con piacere la decisione della FIA di indagare su cosa sia successo ad Abu Dhabi e di voler migliorare la solidità delle regole. Lavoreremo a fianco della FIA per costruire una F1 migliore e annunciamo di aver ritirato il ricorso. Rinnoviamo i complimenti a Verstappen per la vittoria», recita uno stralcio del comunicato.

keystone-sda.ch (Ali Haider)