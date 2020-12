Richieste alla Petronas, tutte bocciate

TAVULLIA - Per avere Valentino Rossi, molte squadre avrebbero accettato ogni imposizione o, almeno, sarebbero scese a compromessi. Non ha fatto così la Petronas Yamaha SRT, che ha sì accolto a braccia aperte il Dottore salvo però riservarsi il diritto di far valere le proprie regole. Così almeno ha spiegato il team manager Wilco Zeelenberg, che ha ammesso di aver avuto un atteggiamento schietto e mai accondiscendente.

«Siamo stati molto chiari con Vale - ha raccontato il 54enne dirigente - Gli abbiamo detto: “Se guidi per noi, saremo noi a decidere le strategie”. Naturalmente avrebbe voluto portare la sua gente, ma lo abbiamo fermato ricordandogli che, nonostante il suo contratto con la Yamaha, la responsabilità finale è sempre la nostra. E noi abbiamo deciso che, sostituendo Fabio, prenderà il suo posto nel box. Starà sul lato sinistro, ovvero quello opposto occupato con il team ufficiale. E questo non è un dettaglio: per noi era importante che non prendesse il posto di Franco. Vogliamo che si spingano a vicenda».

keystone-sda.ch / STF (Armando Franca)