MANAMA - Romain Grosjean sta, tutto sommato, bene. Dalla Haas hanno confermato che il pilota ginevrino ha riportato solo danni minimi nel tremendo incidente del primo giro del GP del Bahrain.

«Romain ha qualche piccola ustione sulle mani e sulle caviglie ma per il resto è ok. Come precauzione e per fare degli ulteriori accertamenti, sarà trasportato in ospedale», ha “postato” la scuderia per rassicurare fan e appassionati.

«Romain è ovviamente scosso. Voglio ringraziare i soccorsi, che sono stati molto veloci. È stato spaventoso», ha aggiunto Günther Steiner, team principal della Haas.

keystone-sda.ch (Hamad I Mohamed / Pool)