«Lewis si è fatto battere da Button e Rosberg, Michael ha sempre vinto»

NÜRBURG - Autentico dominatore della Formula 1 moderna, Lewis Hamilton sta facendo incetta di record, levandoli uno a uno a Michael Schumacher, ovvero all’ultimo grande cannibale del circus.

Ma chi davvero, tra il britannico della Mercedes e il tedesco divenuto grandissimo tra Benetton e Ferrari, è il migliore? Chi, in un’ipotetica gara a parità di mezzi, finirebbe davanti?

Una risposta al complicatissimo quesito ha provato a darla Fernando Alonso, altro campione capace di fare numeri impensabili dentro l’abitacolo.

«È dura dare una risposta - ha raccontato l’asturiano - Stiamo parlando di epoche e monoposto diverse… Ma ricordo Michael come un avversario difficilissimo da battere. Anche per i migliori. Aveva quel “piccolo” qualcosa in più. Hamilton è bravo, è sicuramente il migliore della sua generazione, ma non ha vinto contro Button in McLaren e in Mercedes si è fatto beffare da Rosberg. Michael invece ha sempre vinto».

Keystone (foto d'archivio)