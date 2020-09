Monza, pole da urlo di Hamilton. Leclerc 13esimo, Vettel 17esimo

MONZA - Un vero disastro. Non è il primo della stagione, ma in casa Ferrari si è concretizzato un altro (temuto) passo indietro nelle qualifiche di Monza. La giornata da incubo della Rossa è "culminata" nel 13esimo posto di Leclerc e addirittura il 17esimo di Vettel. La scuderia di Maranello, in crisi totale, non era mai andata così male nelle qualifiche di Monza.

Guardando a chi invece può sorridere va sottolineata l'ennesima pole da urlo di Lewis Hamilton, che in 1'18''887 ha fatto registrare il nuovo record del tracciato. Valtteri Bottas - brillante e staccato di soli 69 millesimi - completa la prima fila tutta Mercedes. Molto bene anche Carlos Sainz (terzo con la McLaren) e Sergio Perez (quarto con la Racing Point). Quinto posto in griglia per la Red Bull di Max Verstappen.

keystone-sda.ch (Miguel Medina / Pool)