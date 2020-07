La Nascar raddoppia nonostante i contagi: possibili oltre 60'000 tifosi in Texas

FORTH WORTH - Mentre gli Stati Uniti - al pari soprattutto di Brasile e India - restano nel vortice della pandemia, con contagi in crescita e nessun rallentamento delle infezioni, la Nascar non torna più indietro. Primo "evento" a ripartire già lo scorso maggio, ora è diventato anche il primo a riammettere un massiccio numero di fans sulle gradinate.

Dopo un primo appuntamento a Bristol in cui sono stati venduti circa 30mila biglietti - la capienza dell'impianto, va detto, supera però i 100'000 -, in Texas si raddoppia.

Domenica 19 luglio, in occasione di una gara a Fort Worth, è stato dato l’ok per ospitare fino a 67.500 appassionati (circa metà della capienza). Non si sa quanti tagliandi verranno effettivamente acquistati, ma sugli spalti è lecito aspettarsi un numero davvero importante di spettatori...