La F1 farà tappa al... Mugello!

Nella giornata odierna sono stati confermati due nuovi Gran Premi nel calendario della stagione 2020 di Formula 1.

Il programma delle corse è dunque salito a dieci, con i piloti delle quattro ruote che faranno tappa anche al Mugello - che ospita storicamente le gare del motomondiale - il prossimo 13 settembre e a Sochi (27 settembre).

Segnaliamo che in occasione della gara toscana la Ferrari - unico team presente in 70 anni di F1 - festeggerà il millesimo GP della sua storia.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27<a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1</a> <a href="https://t.co/dhhNNU5BrV">pic.twitter.com/dhhNNU5BrV</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/1281513807664340992?ref_src=twsrc%5Etfw">July 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

keystone-sda.ch (Darko Bandic)