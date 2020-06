SIENA - Il mondo dello sport è in ansia per le condizioni critiche nelle quali versa Alex Zanardi. Coinvolto nel tardo pomeriggio in un incidente in handbike, l'ex pilota di Formula 1 è andato a scontrarsi con un camion.

La dinamica dell'incidente è stata spiegata da Mario Valentini, ct della nazionale italiana di paraciclismo: «È successo su un rettilineo in leggera discesa, appena prima la strada fa una leggera curva e Alex ha invaso di poco l'altra corsia proprio mentre arrivava il camion che ha provato a sterzare senza però riuscire a evitare l'impatto. L'urto è stato terribile. I paramedici l'hanno recuperato: era gravissimo. L'elicottero non riusciva ad atterrare quindi l'ambulanza l'ha portato in una piccola piazza lì vicino dove il pilota del velivolo è riuscito a scendere e trasportarlo a Siena. È stato terribile»».

Dopo l'impatto - secondo la testimonianza di alcune persone sul posto - Zanardi era cosciente, almeno fino all'arrivo dei soccorsi e respirava autonomamente.

Da quanto emerge dall’ospedale, secondo "La Gazzetta dello Sport", a preoccupare i medici sono il trauma cranico e le ferite molto gravi alla testa. I dottori dell'ospedale Le Scotte di Siena, tramite un'operazione chirurgica immediata, stanno cercando di ridurre i traumi riportati.

Francesco Giovanni Bova - direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena - ha parlato di "condizioni di estrema gravità".

Keystone