L’avversario più pericoloso per Lewis? Il finlandese

HELSINKI - Chi sarà il prossimo campione del mondo di Formula 1? Il grande favorito è ancora Lewis Hamilton. E se il britannico non riuscisse a vincere il suo quarto titolo consecutivo e il settimo in totale? Non pensate alla Ferrari. In quel caso sarebbe altissimo il valore delle azioni di Valtteri Bottas.

Al quarto anno con la scuderia tedesca, il finlandese sembra infatti maturo per sorprendere il compagno di squadra e ambire al traguardo massimo. Delle possibilità del 30enne è convinto un connazionale esperto: Mika Hakkinen. Due volte iridato con la McLaren, l’oggi 52enne è pronto a scommettere su Valtteri.

«Come pilota è in costante miglioramento e credo possa imporsi. Nei test invernali è stato il migliore ed è sembrato pronto per fare bene durante la stagione. Se la Mercedes si confermerà competitiva e continuerà a sviluppare la vettura, solo un uomo potrà batterlo: Lewis Hamilton».

Keystone, archivio