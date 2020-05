Che Formula 1 ritroveremo nel tanto atteso momento che i semafori si spegneranno? Difficile dirlo. Quel che è certo è che i piloti non sono abituati a una pausa così lunga. Un simile scenario non si è mai presentato nella vita (e ovviamente nella carriera) di Hamilton e compagni...

Proprio a tal proposito il team principal della Red Bull Christian Horner ha esposto la sua idea al "Guardian": «Questo è il periodo più lungo in cui tutti i piloti sono stati inattivi. Potrebbe essere salutare, in un certo senso. Se ricominciamo a luglio, saranno tutti arrugginiti. È un momento innaturale per i piloti e i membri del team. Quando non provi qualcosa per molto tempo, ti rendi conto di quanto la ami e di quanto ti manca».

Keystone