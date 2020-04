Rally Ronde del Ticino rinviato a settembre

Visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, il comitato organizzatore del Rally Ronde del Ticino ha deciso di rinviare la manifestazione – inizialmente in agenda per l’ultimo weekend di giugno – al 25 e 26 settembre 2020.

Facendosi portavoce di tutte le persone vicine allo sport automobilistico, il comitato organizzatore del Rally Ronde del Ticino, nella persona del suo presidente Max Beltrami, esprime "profonda gratitudine a operatori sanitari, servizi di sicurezza, autorità cantonali e comunali e a tutte le persone che in questo periodo si stanno prodigando per salvaguardare la salute della popolazione ticinese. Anche per questo loro impegno, chiedergli di dare un ulteriore contributo in occasione della gara sarebbe stato troppo, qualora fosse stato possibile organizzare il Rally Ronde del Ticino alla fine del prossimo mese di giugno".