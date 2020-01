Cuore d'oro Hamilton: dona 500'000 dollari all'Australia

MELBOURNE (Australia) - Toccato nel cuore per la sparizione di decine di specie e di oltre un miliardo di animali, a causa degli incendi divampati in Australia, Lewis Hamilton ha deciso di donare una grossa somma per aiutare la terra dei canguri.

Il campione di Formula 1 ha pubblicato un messaggio su Instagram (in allegato anche un video di una coppia che aiuta gli animali a salvarsi da un incendio) per esprimere il proprio dolore davanti a questa catastrofe. «Il mio amore per gli animali non è un segreto e non posso impedire a me stesso di non piangere per gli animali indifesi che sono morti fino a questo momento, con alcune specie vicine all'estinzione».

Molto coinvolto nella protezione dell'ambiente, il britannico ha in seguito fatto un appello: «Vi imploro di riflettere sull'impatto che possiamo avere sul nostro pianeta. Lavoriamo insieme per fare dei piccoli cambiamenti, incoraggiando amici e familiari a fare la stessa cosa. Ho donato 500'000 dollari per sostenere "wireswildliferescue", "wwf_australia" e il servizio d'incendio in ambito rurale. Se vi è possibile e se non l'avete ancora fatto, potete fare anche voi una donazione. Ogni tipo di aiuto conta(...)».

Keystone, archivio