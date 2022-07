Via alla campagna abbonamenti dei Ticino Rockets

Di seguito il comunicato ufficiale dei Razzi:

“Eccoci alle porte della settima stagione in Swiss League. Coerentemente alla natura della società e alla strategia sportiva, ossia quella di formare e sviluppare i giovani promettenti delle squadre partner, permettendo loro di incamerare esperienza sportiva ad alto livello in un campionato duro e impegnativo quale quello di Swiss League, la società è impegnata - nel limite del budget a disposizione - nell’intento di costruire una squadra solida e competitiva per la stagione entrante 2022/2023.