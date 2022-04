Zugo ancora ko, lo Zurigo vola sul 3-0

ZUGO - Lo Zurigo è a un passo dal titolo. Sì perché i Lions hanno espugnato per la seconda volta in questa serie la Bossard Arena - 2-1 il risultato finale di gara-3 - portandosi sul 3-0 nella serie.

I Tori sono passati a condurre al 13' in situazione di 5c3, grazie alla conclusione vincente di Gregory Hofmann da posizione abbastanza defilata. Come già successo in altre occasione in questi playoff la squadra di Rikard Grönborg ha però dimostrato di avere grande pazienza, attendendo il momento giusto per colpire. Ed è quello che ha fatto anche questa sera.

Dapprima Andrighetto, al 49'56'', con una deviazione piuttosto fortunosa, ha realizzato l'1-1. Appena 92 secondi più tardi una splendida azione sull'asse Hollenstein-Malgin ha portato quest'ultimo in rete, gelando nuovamente Genoni e la pista dello Zugo.

A questo punto, lunedì sera all'Hallenstadion lo Zurigo potrà laurearsi campione svizzero.

