Francia ko, la Nazionale elvetica sorride

BASILEA - Dopo aver superato la Francia venerdì a Megève (4-2), la Nazionale svizzera si è riconfermata davanti ai propri tifosi contro gli stessi avversari, prevalendo 4-1. Si è trattato del secondo match amichevole per i rossocrociati in vista dei Mondiali in Finlandia, in programma dal 13 al 29 maggio.

Per l'occasione l'head-coach Patrick Fischer non ha potuto beneficiare dei servigi di Fazzini, il quale è stato sostituito da Bertschy in prima linea. Le reti portano la firma di Eggenberger (19'), Hischier (53'), Rod (58') e ancora Eggenberger (60'), mentre per i transalpini il momentaneo 1-1 era stato siglato da Bogdanoff (38').

Nel prossimo incontro gli elvetici se la vedranno contro la Germania a Rosenheim.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)