Zugo e Zurigo: il pass per la finale già questa sera?

DAVOS/ZURIGO - Zugo e Zurigo riusciranno a staccare il pass per la finale? In avanti 3-0 nelle serie rispettivamente contro Davos e Friborgo, Tori e Leoni puntano a chiuderla già questa sera per poi concedersi qualche giorno di “relax” in vista dell’ultimo atto. La squadra di Dan Tangnes - che in questi playoff ha fin qui vinto sette partite su sette - non sta concedendo praticamente nulla ai grigionesi. Basti pensare che nelle tre gare della semifinale contro i gialloblù ha subito soltanto un gol.

L’altro duello pare invece essere stregato per il Gottéron, battuto per tre volte consecutive all’overtime. Se nei quarti il supplementare aveva dato ragione alla truppa di Christian Dubé per due volte su tre, nel penultimo atto la dea bendata sembra aver voltato le spalle ai Dragoni.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)