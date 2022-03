Frattura della tibia sinistra: stagione finita per Walker

LUGANO - Frattura della tibia sinistra per Julian Walker e stagione finita. Infortunatosi ieri a Zurigo, l'attaccante del Lugano - che si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni - ha purtroppo chiuso la sua stagione. Per quanto concerne Riva, Müller, Josephs, Vedova e Thürkauf, la loro situazione verrà monitorata giorno per giorno.

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dall'HCL

L’Hockey Club Lugano comunica che il giocatore Julian Walker ha riportato ieri sera in uno scontro fortuito nel corso della partita giocata a Zurigo la frattura scomposta della tibia sinistra.

Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con placca e viti.

Per il 35enne attaccante, cui l’intera famiglia bianconera formula i migliori auguri per la guarigione, la stagione 2021/22 è terminata proprio nei giorni che precedono la post season.

Per quanto riguarda gli altri giocatori che non sono scesi in pista ieri sera all’Hallenstadion (Elia Riva, Mirco Müller, Troy Josephs e Loic Vedova) o che non hanno potuto chiudere la gara (Calvin Thürkauf), la situazione viene monitorata giorno per giorno.

TiPress