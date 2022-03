L'attaccante Shane Prince al servizio di McSorley

LUGANO - Il Lugano ha informato di aver utilizzato l'ultima licenza disponibile per uno straniero, ingaggiando l'attaccante Shane Prince. Il giocatore - che in carriera ha disputato oltre 100 match in NHL - aveva vestito la maglia del Davos nella stagione 2018-19.

Nel campionato in corso ha giocato 33 gare in KHL con l'Avtomobilist Yekaterinburg (KHL), mettendo a bilancio 17 punti (7 reti).

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dall'HCL:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver ingaggiato sino al termine della stagione 2021/22 l’attaccante “left” Shane Prince (181 cm. x 87 kg.), nato il 16.11.1992 a Rochester (Stato di New York).

A poche ore dalla chiusura dell’ultima possibile finestra di mercato, alla luce dei diversi infortuni accusati in Regular Season e di alcune attuali situazioni incerte a questo riguardo tra gli attaccanti, la società bianconera ha deciso di tutelarsi ulteriormente per la fase decisiva della stagione nel reparto offensivo.

Draftato al 2°turno nel 2011 dagli Ottawa Senators e scorer di razza a livello giovanile nella Ontario Hockey League (OHL) con gli Ottawa 67’s, Prince ha esordito in NHL con due presenze nel campionato 2014/15.

Tra la stagione 2012/13 e la stagione 2017/18 ha disputato complessivamente 139 partite di NHL (15 gol, 27 assist) con le maglie degli Ottawa Senators e dei New York Islanders e 217 gare di AHL (69 gol, 84 assist), dove ha vestito i colori dei Binghamton Senators e dei Bridgeport Sound Tigers.

Dopo una parentesi in Svizzera di 16 partite nel 2018 con il Davos, Prince si è messo in evidenza nella KHL (175 partite, 51 gol, 69 assist), dapprima con il Sibir Novosibirsk, successivamente per due stagioni con la Dinamo Minsk e in questo campionato con l’Avtomobilist Yekaterinburg (33 gare, 17 punti).

Shane Prince sarà a disposizione dello staff tecnico di Chris McSorley non appena saranno state ultimate le abituali procedure per l’ottenimento del permesso di lavoro".

Imago