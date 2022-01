Matteo Nodari riparte dal Kloten

KLOTEN - Rescisso la scorsa settimana il contratto che lo legava al Lugano, Matteo Nodari non è rimasto molto senza squadra. Il 34enne difensore ha infatti trovato un accordo con il Kloten, al quale si è legato fino all’aprile 2023. Decisa, al momento della stretta di mano, un’opzione per allungare il matrimonio di almeno dodici mesi. In questa stagione, in bianconero, Nodari ha totalizzato 1 gol e 8 assist in 28 presenze.

Nel frattempo, sempre a proposito di mercato, da segnalare alcuni movimenti anche in casa Ajoie. In vista della prossima stagione i giurassiani hanno messo contratto l'attaccante Gilian Kohler e il difensore Thomas Thiry. Rinnovati invece gli accordi con il portiere Tim Wolf (biennale), l'attaccante Thibault Frossard (biennale) e l'attaccante Steven Macquat (annuale).

Ti-Press