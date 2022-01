Saltano anche Berna-Ambrì e due match del Lugano

BERNA - L'onda Covid continua a scombussolare i piani del calendario di National League, che deve fare i conti con altri 6 rinvii forzati.

Oltre all'Ambrì - che giovedì non scenderà in pista a Berna contro gli Orsi (in quarantena) -, è interessato anche il Lugano. Rinviate le sfide che i bianconeri avrebbero dovuto disputare nel weekend contro Rapperswil (venerdì in trasferta) e Zurigo (sabato alla Cornèr Arena).

Rinviate pure Langnau-Ajoie, Zugo-Bienne e Ajoie-Rapperswil.

Freshfocus/archivio