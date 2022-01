Ambrì al completo, si va a Ginevra

AMBRÌ - Ritorno al lavoro a ranghi completi per l’Ambrì, che in vista del primo impegno in campionato del 2022 (martedì sera, in casa del Ginevra, per la 34esima fatica del suo campionato), ha ritrovato anche gli ex acciaccati Michael Fora, Dominic Zwerger e Benjamin Conz. Come riportato da rsi, tutti si sono mossi senza problemi agli ordini di coach Cereda nell’allenamento pre-trasferta.

I biancoblù non giocano una partita ufficiale dall’11 dicembre (vittoria 4-1 nella tana dell’Ajoie); tra sosta e quarantena sono poi stati costretti a fermarsi a lungo ai box.