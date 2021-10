Squalifica e multa per Daniele Grassi

AMBRÌ - Una scorrettezza contro il canadese Philip-Michael Devos (slew-footing) costringerà Daniele Grassi a sedere in tribuna nella prossima partita dell’Ambrì. Squalificato per un turno, l’attaccante (al quale è stata pure comminata una multa di 1’500 franchi) non potrà aiutare i biancoblù martedì a Rapperswil.

Guai pure per Fabrice Herzog, fermato preventivamente per un match (con apertura di una procedura ordinaria) per una carica con il bastone portata contro il Dragone Mauro Dufner.

Ti-press (Alessandro Crinari)