Ambrì e Lugano, doppio impegno succulento

AMBRì/LUGANO - Dopo un martedì da sei punti, Ambrì e Lugano sono pronti a tornare in pista per un weekend impegnativo. E per regalarsi altre gioie.

Questa sera i leventinesi affronteranno alla Gottardo Arena lo Zurigo e sabato in terra burgunda il Friborgo. Due impegni tosti ma che la compagine sopracenerina non deve certo temere. Proprio contro queste due squadre, nel primo weekend stagionale, Pestoni e compagni avevano ottenuto cinque punti sui sei disponibili. Per l’incontro di domani sera Luca Cereda potrebbe ritrovare anche Brandon Kozun, assente ormai da tre partite e sostituito alla grande nel line-up da Matt D’Agostini. Se in generale in Leventina le cose stanno andando piuttosto bene, resta solo il powerplay da oliare. Con una riuscita pari al 12.9%, quello sopracenerino è il peggior gioco in superiorità numerica dell'intero campionato.

Un po’ più a sud c’è un Lugano che nel fine settimana alle porte andrà a caccia di continuità. Con un Hudacek in più nel motore - autore della doppietta decisiva martedì a Rapperswil – e con altri rientri importanti, Chris McSorley spera ora di poter cominciare a costruire la sua opera, nonostante nelle ultime ore si siano aggiunte le defezioni di Guerra e Riva. Fazzini e compagni andranno a caccia di punti questa sera a Langnau e sabato alla Cornèr Arena contro uno Zugo che sta convivendo con alcuni problemi legati ai casi di coronavirus.

Ti-press (Alessandro Crinari)