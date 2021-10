Zugo alle prese con il coronavirus

ZUGO - Come indica una nota dello Zugo, dai test PCR effettuati ieri è emerso che un altro giocatore dei Tori è risultato positivo al Covid-19 (già positivo al test rapido), oltre che un membro dello staff.

Il club della Svizzera centrale ha indicato che domani verrà effettuato un nuovo giro di test e che, a dipendenza dei risultati, si deciderà come agire in vista delle gare del weekend. Sabato proprio lo Zugo dovrebbe essere ospite del Lugano...

Ricordiamo che ieri sera Suri e compagni non sono scesi in pista in via precauzionale contro il Davos.