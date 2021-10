Alcuni casi di coronavirus a Zugo

DAVOS - Davos-Zugo in programma questa sera non avrà luogo a causa di...coronavirus. È il primo match stagionale a saltare per questo motivo.

Il club grigionese ha infatti annunciato il rinvio della gara, "per colpa" di alcuni casi di Covid-19 tra le fila dei Tori.

Come annunciato dalla SIHF, mercoledì scorso il club della Svizzera centrale ha affrontato il Monaco in Champions League. In seguito a quell'incontro, 14 giocatori e 4 membri della formazione tedesca sono risultati positivi al tampone.

Nonostante il 100% dei tesserati dello Zugo sia vaccinato, almeno tre giocatori - alle prese con sintomi moderati - hanno contratto la malattia. Inoltre oggi il club ha effettuato dei test PCR all'intera squadra e i risultati sono attesi nelle prossime ore.

L'incontro è già stato riprogrammato e si giocherà martedì 16 novembre.