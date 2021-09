Il Bienne piega anche il Davos, il Losanna si scioglie a Rapperswil

BIENNE - Il Bienne continua la sua marcia trionfale. Questa sera contro il Davos i bernesi hanno ottenuto la loro sesta vittoria in altrettante sfide, battendo il Davos 3-0 (reti di Brunner, Sallinen e Hügli).

In classifica la squadra di Törmänen guarda tutti dall'alto con 17 punti, davanti allo Zugo. Proprio i Tori hanno dato seguito alla vittoria di Ambrì ottenuta venerdì battendo al supplementare 2-1 il Friborgo (decisivo Kovar). Nei tempi regolamentari della sfida giocata alla Bossard Arena erano andati a segno Mottet per gli ospiti e Bachofner per i padroni di casa.

Continuano le difficoltà di un Losanna che non ha ancora ottenuto la benché minima vittoria piena in questo campionato. I vodesi sono caduti malamente a Rapperswil, venendo sconfitti per 5-1. I sangallesi sono andati a segno con Wetter (doppietta), Mitchell, Aebischer ed Eggenberger, mentre per i vodesi ha timbrato il cartellino soltanto Bertschy.

Nell'ultima sfida di serata lo Zurigo ha espugnato Langnau 6-2, grazie alla doppietta di Quenneville e le reti di Andrighetto, Sigrist, Geering ed Hollenstein. Di Erni e Pesonen i gol dei Tigers.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)