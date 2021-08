Assenze e leggerezze: il Lugano cade alla Cornèr Arena

LUGANO - Una vittoria e una sconfitta. È questo il bilancio del Lugano dopo il ravvicinato doppio-impegno europeo. Reduci dal successo convincente sullo Skelleftea (5-1), questa sera i bianconeri - nella cui fila hanno esordito Bedolla e Cortiana - hanno faticato e sono caduti 6-3 al cospetto del Tappara Tampere.

Sempre privi di diversi elementi di peso tra infortuni e impegni con le rispettive nazionali, i ticinesi - privi questa sera anche di capitan Arcobello (acciaccato) -, hanno sofferto la verve e la qualità del Tappara, che nel secondo periodo ha piazzato un'accelerazione micidiale, volando sul 4-0 grazie ad Austin, Platzer e Salonen (doppietta). Ospiti letali in powerplay, dove hanno trovato ben tre delle prime quattro segnature.

Nel terzo tempo, con l'incontro ormai indirizzato, il Lugano non si è però dato per vinto e ha provato generosamente a rialzarsi. Le reti trovate in rapida successione da Carr (52'54”) e Josephs (53'34”), non sono però bastate per cambiare l'esito del confronto. Nel finale i finnici hanno chiuso i conti con Rauhala (a segno al 58' a porta vuota) e Moilanen (6-2 al 59'27"). A due secondi dalla terza sirena Evan Tschumi ha firmato il definitivo 6-3.

Nell'altra partita del Gruppo E successo esterno dello Skelleftea, che ha piegato 5-3 gli Eisbären Berlino.

Nel gruppo F resta a punteggio pieno il Friborgo, che ha superato 5-2 gli slovacchi dello Slovan Bratislava. A segno Mottet, Marchon, Schmid, Desharnais e Gunderson.

LUGANO - TAPPARA TAMPERE 3-6 (0-0; 0-4; 3-2)

Reti: 26'30” Austin (Morley) 0-1; 26'59” Platzer (Kuusela, Morley) 0-2; 30'10” Salonen 0-3; 33'03" Salonen (Kinnunen, Tanus) 0-4; 52'54" Carr (Thurkauf) 1-4; 53'34” Josephs (Carr) 2-4; 58'59” Rauhala (Peltola) 2-5; 59'27”Moilanen (Salonen) 2-6; 59'58” Tschumi (Vedova) 3-6.

LUGANO. Schlegel; Riva, Alatalo; Müller, Nodari; Guerra, Chiesa; Villa; Carr, Josephs, Fazzini; Bertaggia, Thürkauf, Walker; Stoffel, Tschumi, Vedova; Traber, Cortiana, Werder; Bedolla.

