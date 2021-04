HCL ancora ko, il Rapperswil trionfa e porta la serie sul 3-1

RAPPERSWIL - Il Lugano è uscito con le ossa rotte dal quarto match della serie contro il Rapperswil, capace di imporsi per 3-1 sui ticinesi. La sconfitta odierna pesa come un macigno per la compagine ticinese, la quale si trova ora costretta a rimontare un 3-1 nella serie se vuole proseguire il cammino nei playoff.

Per tentare di dare una scossa ai suoi dopo le due battute d'arresto incassate, Serge Pelletier ha sparigliato alcuni ranghi dell’assetto bianconero, spostando Bertaggia in prima linea offensiva – insieme ad Arcobello e Boedker – e affiancando Riva a Loeffel nella retroguardia. Le novità di formazione non hanno però generato l’effetto sperato, poiché i bianconeri, del tutto privi di vigore e ispirazione, si sono ritrovati sotto 2-0 già nel primo periodo. Spinti dai tifosi tornati a presenziare sugli spalti, i sangallesi hanno conquistato il doppio vantaggio grazie all’immediata segnatura di Cervenka (1’05”) e alla rete di Eggenberger (17’32”).

Sannitz e compagni non hanno saputo ingranare la marcia nemmeno nel periodo centrale, evidenziando nuovamente la totale carenza di vivacità già rilevata negli scorsi match. A smuovere dal torpore la formazione sottocenerina è stato un lampo di Morini, capace di riaccendere le speranze bianconere nell’ultimo periodo dimezzando il disavanzo (46’18”). Trovato il punto del 2-1, i bianconeri hanno cercato un forcing finale – nel corso del quale hanno colpito un palo con Bertaggia – ma non sono stati abbastanza incisivi per acciuffare il pari. All’ultimo secondo il Rappi ha quindi messo a segno il punto del definitivo 3-1, siglato da Eggenberger a porta luganese sguarnita (59’59”).

Le due compagini torneranno a fronteggiarsi mercoledì alla Cornèr Arena, in occasione di quella che potrebbe essere l’ultima gara della serie.

RAPPERSWIL – LUGANO 3-1 (2-0; 0-0; 1-1)

Reti: 1’05” Cervenka (Clark) 1-0; 17’32” Eggenberger (Rowe, Vukovic) 2-0; 46’18” Morini (Loeffel) 2-1; 59'59" Eggenberger (Lehmann, Rowe) 3-1.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Heed; Riva, Loeffel; Wolf, Chiesa; Nodari, Walker; Bertaggia, Arcobello, Boedker; Suri, Lajunen, Bürgler; Lammer, Herburger, Fazzini; Morini, Sannitz, Zangger.

Penalità: Rapperswil 3x2’; Lugano 4x2’ + 1x10’.

Note: St. Galler KantonalBank Arena, zero spettatori. Arbitri: Stricker, Stolc, Altmann, Wolf.

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)