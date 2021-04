LUGANO - Messa in cascina la sempre imprevedibile gara-1, il Lugano ha già voltato pagina. Nella testa di giocatori e staff tecnico c'è la partita di domani in quel di Rapperswil. Una sfida forse già decisiva per la squadra sangallese e proprio per questo Fazzini e compagni dovranno lavorare ancor di più per non farsi sorprendere dai Lakers. Per il secondo atto l'allenatore del Lugano Serge Pelletier avrà tutti a disposizione, eccetto il solito Traber.

«In vista di gara-2 ci sono alcuni punti che vogliamo migliorare, ieri durante il secondo tempo abbiamo avuto alcune disattenzioni. Domani servirà maggior concentrazione nell'arco dei 60'. Siamo entrati bene in partita, creandoci diverse occasioni. In seguito due-tre penalità ci hanno tolto un po' il momentum. In particolare negli ultimi 5' del periodo centrale abbiamo cercato di essere troppo belli, concedendo qualche break al Rapperswil».

Il Lugano ha gli argomenti per chiudere in fretta questa serie... «Abbiamo il destino nelle nostre mani. Se facciamo le cose giuste, potremo vincere anche gara-2».

Nella gara di ieri sono andati a punti 12 giocatori diversi... «È un aspetto molto importante. Nei playoff sono spesso i giocatori "di sostegno" ad andare a segno. E ieri abbiamo visto che diversi dei nostri sono già entrati in modalità playoff, ben venga».

Il Rappi a Lugano non ha portato con sé il suo allenatore. Quanto può aver influito? «È una buona domanda, alla quale è difficile rispondere. Non ho mai vissuto una situazione del genere».

Ti-press (Alessandro Crinari)