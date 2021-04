Il Rappi a Lugano senza l'allenatore Tomlinson

LUGANO - Per motivi di salute - non legati al Covid-19 - l'allenatore del Rapperswil Jeff Tomlinson questa sera non sarà in panchina a guidare i suoi giocatori per gara-1 dei quarti di finale.

Il club sangallese chiede la comprensione di tutti specificando che non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla sua assenza.