Un'assemblea straordinaria per garantire il futuro dei Rockets

BIASCA - Quale futuro per i Ticino Rockets? Per chiarire meglio la situazione l'Ambrì ha richiesto un'assemblea straordinaria... Il club leventinese si è inoltre complimentato con il team rivierasco per aver centrato i pre-playoff, risultato sensazionale per la squadra di Landry e McNamara.

Ecco il comunicato emesso dall'Hockey Club Ambrì Piotta:

"L’HCAP si congratula vivamente con lo staff ed i ragazzi dell’HCB Ticino Rockets per aver centrato l’obiettivo dei pre-playoff 2020-21 in Swiss League, confermando la solidità della squadra, spesso capace di battere anche la capolista e le compagini più blasonate pur giocando senza stranieri.

In questo progetto l’HCAP ha creduto fin dagli inizi – fornendo già un decisivo contributo alla promozione dei Rockets in Swiss League – e vuole continuare a credere fortemente, malgrado l’atteggiamento antisportivo di taluni club d’oltralpe che vorrebbero escludere i “farm team” (salvo uno...).

In tal senso l’HCAP ha chiesto alle due società di LN che partecipano con lui da azionisti al progetto Rockets di condividere una riflessione sul futuro. Dopo le indicazioni positive di HCD e HCAP lo scorso gennaio, constatata la condivisione da parte dei GDT Bellinzona e preso atto delle osservazioni dell’Associazione HC Biasca, la società leventinese ha preso nota con soddisfazione del comunicato stampa del 4 marzo che conferma come l’HC Lugano continuerà a fornire ai Rockets “almeno 4 prospects con un serio potenziale di crescita sportiva”.

Unita alla disponibilità di 6 prospects annunciata fin dall’inizio dall’HCAP, dovrebbe garantire la continuazione del progetto per la stagione 2021-22. Tuttavia, proprio per dare credibilità a lungo termine al progetto e rispondere con i fatti alle manovre volte ad escludere i Rockets in futuro, HCAP ha richiesto un’assemblea straordinaria della società, chiamata a chiarire:

- La continuità su almeno tre anni degli impegni annunciati dai tre club di NL;

- La disponibilità dei club a partecipare adeguatamente anche al finanziamento della struttura comune;

- L’eventuale disponibilità a mettere a disposizione, in modalità da convenire, i due stranieri che potessero rivelarsi necessari per mantenere la categoria nel tempo e contribuire alla formazione dei prospects.

Il pubblico verrà tenuto informato di queste decisioni, che vanno prese rapidamente per garantire la miglior preparazione alla prossima stagione e a quelle successive.

