«Perlini? Ci sta prendendo gusto»

AMBRì - Nella serata di domani - domenica 7 marzo - avrà luogo il quarto derby stagionale fra Ambrì e Lugano. Le due squadre si affronteranno alla Valascia (ore 19.45). «Penso che sarà un derby molto combattuto», ha analizzato l'ex attaccante di Lugano e Ambrì degli anni '90, Stefano Togni. «Le emozioni sul ghiaccio saranno tante, anche se sarà un po' triste vedere gli spalti deserti. In ogni caso le due formazioni sono in salute e vedremo una bella partita».

Quale delle due squadre vedi favorita? «In un derby può succedere di tutto e non esistono pronostici. Non sarà comunque facile per i bianconeri prevalere alla Valascia, anche perché l'Ambrì a domicilio parte molto forte, mette molta energia sul ghiaccio e pressione sugli avversari. I biancoblù sono inoltre reduci da buone prestazioni, mentre il Lugano ultimamente - nonostante il successo di ieri - è un po' discontinuo. La truppa di Pelletier deve ancora trovare una certa quadratura: il gruppo ha un gran potenziale e bisognerebbe provare a sfruttarlo maggiormente. I playoff si stanno avvicinando ed è necessario arrivarci in piena forma».

Cosa ne pensi di Brendan Perlini? L'attaccante 24enne ha finora totalizzato 9 punti (5 reti) in 11 incontri disputati. «Ci sta prendendo gusto a segnare. Ha portato peso in pista, si sta rivelando fondamentale e aiuta la squadra a giocare bene. Compensa inoltre l'assenza di una pedina fondamentale come D'Agostini».

Come vedi il campionato? «Lo Zugo è una corazzata e sarà molto difficile contrastarlo. Mi sta però piacendo il Berna: gli Orsi sembravano spacciati ma stanno comunque recuperando fiducia. Hanno anche conquistato la Coppa Svizzera e sull'onda dell'entusiasmo potrebbero diventare davvero pericolosi».