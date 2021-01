McSorley-Berna, accordo vicino?

BERNA - Sul fondo classifica e finito nel mirino della critica per diverse scelte operate nelle ultime stagioni - dall’esonero di Jalonen a tre mesi dalla vittoria del titolo al progressivo invecchiamento della rosa favorito da operazioni di mercato discutibili -, per il Berna la svolta potrebbe essere vicina.

Con le voci che si inseguono ormai da tempo, “Watson” sgancia la bomba chiamata Chris McSorley. Sicuramente apprezzato dai vertici degli Orsi - dei rumors e degli ammiccamenti c’erano già stati in passato -, ora il portale d’oltre Gottardo svela anche alcuni dettagli.

McSorley, che negli anni aveva plasmato il suo Ginevra raggiungendo traguardi importanti - come le due finali disputate (2008, 2010) e le due Spengler messe in bacheca -, avrebbe già trovato un'intesa di massima con il club della Capitale.

Da metà febbraio il canadese potrebbe entrare in funzione come ds, responsabile del settore giovanile, supervisore del progetto della creazione di un farm team e del rinnovo della PostFinance Arena. McSorley, come già avvenuto a Ginevra, potrebbe entrare nel club anche a livello societario investendo un capitale. Nel frattempo a Florence Schelling (attuale ds) verrebbe affidato un altro ruolo in società.

Interpellato sull’argomento dalla “Berner Zeitung”, il CEO degli Orsi Marc Lüthi ha comunque negato la possibilità di dare a McSorley il ruolo di ds o allenatore, ma ha ammesso che ci sono stati dei contatti. Come si dice in questi casi… affaire à suivre.

