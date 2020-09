«Difficilmente verranno messi in vendita biglietti singoli»

AMBRÌ - L’hockey sta tornando. Finalmente tra due settimane vivremo l’ingaggio d’inizio, che per l’Ambrì significa trasferta a Berna. Ad ogni modo i preparativi in casa biancoblù non si limitano soltanto al mero aspetto sportivo: c’è tantissima carne al fuoco e diversi aspetti ancora da sistemare nella stagione in cui purtroppo il Covid-19 sarà sempre una minaccia un po’ per tutti. A che punto siamo in Leventina?

«Le tribunette alla Valascia verranno montate a partire dalla prossima settimana - le parole del direttore generale dei leventinesi Nicola Mona - In queste ore stiamo preparando il dossier da sottoporre al Cantone, il quale ci dovrà confermare il numero dei posti esatti che potremo mettere a disposizione dei nostri tifosi».

Gli abbonati possono dormire sonni tranquilli… «Ogni abbonato potrà accedere sempre alla Valascia e gustarsi tutte le partite casalinghe sul suo seggiolino personale. Per chi ha sottoscritto la propria tessera per gli spalti vi sarà una procedura da seguire spiegata nel comunicato emesso in mattinata (vedi sotto)».

Vi saranno dei biglietti singoli che metterete a disposizione a ogni singola gara? «Siamo in attesa che il Cantone ci dia informazioni in merito al numero dei posti che potremo occupare. A dipendenza di questo valuteremo, ma sarà molto difficile. Se infatti dovessero avanzare dei posti, cosa che non crediamo, faremmo di tutto per vendere altri abbonamenti».

Sabato si tornerà a parlare di... derby ticinese. «Finalmente sì. Un’amichevole “normale” ha un carattere più preparatorio che competitivo, un’amichevole-derby invece anima molto di più l’ambiente e i giocatori. Tutto questo fa bene al pubblico, che potrà tornare a vivere qualche emozione. Tanti tifosi saranno inoltre incollati al televisore con le proprie famiglie. Sì, possiamo dirlo forte: finalmente è tempo di tornare a giocare a hockey!».

Ecco il comunicato emesso dall'HCAP: L’Hockey Club Ambrì-Piotta informa i propri abbonati in merito all’occupazione dei posti in tribuna e sulla procedura da seguire per la scelta del proprio posto sulle nuove tribune che saranno installate in Curva Sud e sul rettilineo per la stagione 2020/2021. I detentori di un abbonamento tribuna nei settori A, B, C, D, E, F, G, H, L, M e tribunetta HCAP potranno accedere al proprio posto come le scorse stagioni. Indicazioni per la conversione del posto spalti in tribuna e per la scelta del proprio posto:

• Iscrizione alla piattaforma

• Accesso alla cartina della Valascia

• Scelta del proprio posto La possibilità di scegliere il proprio posto sarà attiva solo ed esclusivamente online a partire da oggi, giovedì 17 settembre 2020 alle ore 14.00, quando anche il link della piattaforma sarà pronto e reso noto sui canali HCAP. Durante i primi 4 giorni di prenotazione sarà possibile scegliere in via prioritaria il proprio posto versando un contributo di solidarietà di CHF 100.- o CHF 250.- rispettivamente per un posto in Curva Sud o un posto in rettilineo. A partire da lunedì 21 settembre alle ore 8:30, sarà possibile scegliere il proprio posto liberamente e senza contributo supplementare. Importante: ogni detentore di una tessera spalti potrà scegliere solamente il proprio posto. L’HCAP comunica infine che tutte le zone hospitality rimarranno invariate, ad eccezione dei possessori di un posto in piedi in Tribuna Oro e Platinum Standing ai quali sarà assegnato un posto seduto sotto la tribuna Crystal.

TiPress