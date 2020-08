Ambrì-Davos: la prevendita apre lunedì

Nella giornata odierna l'Ambrì - venerdì 21 agosto - ha emesso un comunicato riguardante le informazioni sui biglietti per l’amichevole, fra la formazione biancoblù e il Davos.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta informa che la prevendita dei biglietti per l’amichevole in programma venerdì 28 agosto tra HCAP e Davos alla Raiffeisen BiascArena (ore 19.00) aprirà lunedì 24 agosto alle ore 12.00 sul portale biglietteria.ch. I biglietti, acquistabili esclusivamente su www.biglietteria.ch, sono in vendita a 20 CHF per gli adulti, 15 CHF per i ragazzi (11-16 anni) e AVS e 10 CHF per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Ricordiamo che al momento dell’acquisto sarà necessario indicare i dati personali di ogni persona che assisterà alla partita (nome, cognome e numero di telefono) e all’ingresso in pista verrà richiesta la presentazione del proprio documento di identità. L’uso della mascherina all’interno della pista è fortemente raccomandato. Gli abbonati Rockets che intendono assistere all’amichevole devono annunciarsi entro mercoledì 26 agosto a info@tirockets.ch. Per ulteriori informazioni si prega di inviare un’email a info@tirockets.ch oppure telefonando allo 091/862 21 21".

Ti-press (Samuel Golay)