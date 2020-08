Il Lugano cambia capitano

LUGANO - Alessandro Chiesa non sarà più il capitano del Lugano. Il difensore bianconero, che nel 2016 aveva "sostituito" Steve Hirschi, cederà infatti la "C" a un compagno. La decisione cadrà prima dell'inizio della regular season.

Ecco il comunicato del club bianconero:

"La dirigenza bianconera ha informato nei giorni scorsi Alessandro Chiesa della scelta societaria di definire per la stagione 2020/21 un nuovo capitano della prima squadra bianconera.

Come già occorso nella storia dell’HCL con altri giocatori in passato, l’intenzione è quella di segnare un nuovo inizio, di dare l’opportunità a un altro elemento del gruppo di sviluppare e confermare le sue doti di leadership.

Alessandro Chiesa è stato un capitano esemplare sotto ogni punto di vista. Lo attende d’ora in avanti una nuova responsabilità, restare un giocatore fondamentale per la squadra, un punto di riferimento per i più giovani e un appoggio affidabile e leale per il nuovo capitano.

In occasione delle prossime partite amichevoli la fascia di capitano sarà indossata a rotazione da alcuni tra i giocatori bianconeri come avvenuto domenica scorsa con Alessio Bertaggia contro i Ticino Rockets.

L’Hockey Club Lugano comunicherà infine il nome del futuro capitano prima dell’inizio della regular season".

TiPress