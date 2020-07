Ken Jäger passa al Losanna

LOSANNA - Il Losanna ha annunciato di aver ingaggiato per le prossime due stagioni (più opzione per un altro anno) l'attaccante Ken Jäger.

Cresciuto nelle giovanili del Davos, il 22enne è reduce da due stagioni in Svezia. Nell'ultimo campionato ha totalizzato 19 punti (10 gol) in 49 gare disputate con il Västerviks IK (Serie B svedese). L'anno prima era sceso in pista in quattro occasioni con il Rögle (SHL).